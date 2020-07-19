Mermer testeresinin kopan zinciri vücuduna isabet eden işçi öldü



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde Eray Güneşdoğdu (20), çalıştığı ocakta mermer testeresinin kopan zincirinin vücuduna isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kavaklıdere'nin kırsal Menteşe Mahallesi´nde Eray Güneşdoğdu, kepçe operatör yardımcısı olarak çalıştığı mermer ocağı işletmesinde, saat 08.30 sıralarında, mermer blokları kesmek için zincirli testere makinesini kullanmaya başladı. Bu sırada testerenin kopan zinciri vücuduna isabet eden Güneşdoğdu, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aydın Bozdoğanlı olduğu ve vatani görevini yapmak için hazırlık yaptığı öğrenilen Güneşdoğdu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Kavaklıdere Cavit AKGÜN

2020-07-19 15:41:09



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