Köpek yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 4 köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Eşen Mahallesi Uzun Duvar mevkisinde vatandaşlar sulama havuzundan köpek sesleri geldiğini duydu. Boş sulama havuzunda 4 köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile su havuzuna inerek 4 köpek yavrusunu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan 4 köpek yavrusuna su verilerek, Seydikemer Hayvanseverler Derneği yetkililerine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.