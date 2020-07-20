Ortaca'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Ortaca ilçesinde elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Ercan Oğuzhan Karahan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt Mahallesinde dedesine ait evde sulama motorunun kablosuna dokunan Ercan Oğuzhan Karahan, elektrik akımına kapıldı. Karahan'ın elektrik akımına kapıldığını fark eden yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karahan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karahan'ın cenazesi, Yeşilyurt Mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.