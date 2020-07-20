Bodrum Turgutreis’te 26 bin metre altyapı tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum Yarımadasında başlattığı Bodrum tarihinin en büyük yatırımı olan 120 Milyon TL’lik alt yapı çalışmasının 26 bin metresi tamamlandı.

Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük Mahallelerinin kanalizasyon sorunu ortadan kalmış olacak.

Yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği turizm merkezi Bodrum’da Büyükşehir’in büyük alt yapı yatırımı devam ediyor. İlk etapta 120 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının yapılacağı altyapı çalışmalarının 26 kilometresi tamamlandı.

İlk etapta 120 milyon TL yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığı 83 Milyon Euro’luk kredinin 350 Milyon TL’si Bodrum ilçesinin alt yapısı için harcanacak. İlk etapta Bodrum halkının yüzde 30’unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine 120 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre kanalizasyon çalışması yapılıyor. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “13 ilçesi, 569 mahallesi ile Muğla’mızda önem ve aciliyet sırasına göre hizmet ve projelerimizi belirledik. Büyük bir aileyiz ve her ailede olduğu gibi eksikliklerimiz olacaktır. Özellikle alt yapı konusunda Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığımız kredilerle büyük alt yapı yatırım hamleleri başlattık. Dünya’nın ve ülkemizin göz bebeği ilçemiz Bodrum’un alt yapısına ayrı bir önem veriyoruz. Güzellikleri ile herkesi büyüleyen Bodrumumuz üst ve alt yapıları ile örnek bir merkez olacak. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz ve yeni birçok projeyle hizmetin en iyisini hak eden hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız” dedi.

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