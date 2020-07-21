Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (4)

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JANDARMADAKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KISKANÇLIK KRİZİNE GİRMİŞTİM

Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin'i bulmak için jandarma ve polislerden oluşan ekip, genç kızın son görüldüğü bölgede bulunan kafe, iş yeri ve benzinliklere ait 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polis ve jandarma ekipleri, akaryakıt istasyonunda büyük bir pet şişeyle benzin alan zanlı C.M.A.'dan şüphelenerek takibe aldı.

Evinde gözaltına alınan zanlının jandarmada verdiği ifadede, "Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra varile soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp, birlikte olmayı düşünüyordum" dediği öğrenildi.

Öte yandan Muğla Adli Tıp Kurumu bahçesinde anne Şefika Gültekin, abla Sibel Gültekin ve arkadaşları genç kızın cenazesini almak için bekleyişini sürdürüyor.Cavit AKGÜNTekin GÜRBULAK/MUĞLA (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN Tekin GÜRBULAK

2020-07-21 14:51:51



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