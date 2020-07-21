Datça’daki yangında 2 dönüm makilik alan zarar gördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. yangında 2 dönüm makilik alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Datça Reşadiye Mahallesi Uçurtma Tepesi mevkiindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 10 arazöz ve 30 yangın söndürme işçisinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında 2 dönüm makilik alan zarar gördü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.