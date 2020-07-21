Trafodan çıkan yangın 60 palmiye ağacı ile bir otelin lojman ve ofisine zarar verdi



Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, trafodan çıkan yangın, yakındaki palmiye ağaçlarına da sıçrayarak büyüdü. Alevler, itfaiye ve orman işletme ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, alevler 60 palmiye ağacı ile yakındaki bir otelin lojmanı ve ofis olarak kullanılan konteynere zarar verdi.

Ortakent Mahallesi, Müskebi Caddesi'ndeki boş bir arazinin kenarındaki trafoda bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle yakındaki palmiye ağaçlarına ve kuru otlara da sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. Alevler 60 kadar palmiye ağacı ile arazinin yakınındaki bir otelin personel lojmanı olarak kullandığı prefabrik yapı ile ofis olarak kullandığı konteynere de zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 arazöz ve 15 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, su sıkarak alevleri 1.5 saatte güçlükle söndürdü. Lojman olarak kullanılan prefabrik binada kalan otel personelinin alevleri fark edip, dışarı çıkarak ilk müdahalede bulunmasının olası can kaybını önlediği belirtildi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-07-21 18:26:40



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