Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (6)

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PINAR'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderildi. Genç kızın tabutu cenaze aracına taşınırken, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Acılı baba Sıddık Gültekin, "Herkesten Allah razı olsun" diyerek, kızının cenazesini toprağa vermek için Bitlis'e gitmek üzere yola çıktı.Tekin GÜRBULAK / MUĞLA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Tekin GÜRBULAK

2020-07-21 18:41:36



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