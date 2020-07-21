Milas Belediyespor Voleybol Takımı'nda imzalar atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas Belediyespor Voleybol Takımı'nda imzalar atıldı

İHA

Türkiye 1. Lig Erkekler Voleybol Ligi'nde Muğla'yı başarıyla temsil eden Milas Belediyespor kadrosunu tamamen yeniledi.

Milas Belediyespor Voleybol Takımı'nda imzalar atıldı

Türkiye 1. Lig Erkekler Voleybol Ligi’nde Muğla'yı başarıyla temsil eden Milas Belediyespor kadrosunu tamamen yeniledi.

2019 2020 sezonunda ligi ilk sırada bitirerek Efeler Ligi yarı final grup maçlarına katılma hakkını elde eden Milas Belediyespor oynadığı play off maçlarında Efeler Ligi kapısından geri döndü. Bu yıl işi daha sıkı tutan ve Efeler Ligi’ni hedefleyen Milas Belediyespor kadrosunu yenileyerek genç ve güçlü isimleri transfer etti. Yeni sporcular imzayı Kulüp Başkanı Muhammet Tokat’ın makam odasında attılar. İlk olarak takımı uzun yıllardır çalıştıran Osman Çakıray ve Sefa Koşar ile tekrar anlaşan Milas Belediyespor kulübü yeni sporcuları Kulüp Başkanı Muhammet Tokat’a tanıttı.

"Milas Belediyespor ailesine hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Muhammet Tokat, ”Geçen yılki kadromuzdan sadece 2 arkadaşımız kaldı diğerleri yeni transferlerimiz. Ülkemizi ve dünyayı etkisine alan pandemi nedeniyle süreç nereye gidecek tam belli olmasa da diğer rakiplerimizde geri kalmama adına bireysel çalışmalarımıza başlayacağız. Geçen yıl başarılı bir yıl geçirmiş olsak da efeler ligi hedefimize ulaşamadık. Gönlümüzden geçen diğer birçok şeyi başardık. Voleybol camiası içerisinde saygın bir yer edindik ve herkesin takip ettiği bir kulübüz. Yöneticilerimiz ve teknik heyetimizle iyi voleybol oynamak ve hatasız kazasız ligi tamamlamak bizler için önemli olduğunu konuştuk. Yetenek ve özveri konusunda elinizden geleni yerine getirmeniz bizler için voleybol açısından en önemli kazançlardan bir tanesidir. Yola çıkarken söylediğimiz bir söz vardı. Hiçbir takım Milas’ı kolay bir deplasman olarak görmeyecek. Burası voleybolu, seyircisi ve voleybol kültürü açısından her zaman dikkate alınan ve çekinilerek gelinen bir deplasman olacak diye hedeflerimiz vardı ve bunların hepsi gerçekleşti. Bunların hepsi yönetici, teknik ekip ve oyuncularımızın sayesinde oldu” dedi.

Başkan Tokat; “Kendisine yatırım yaparak önünü açacak ve istikbali açısından burayı sıçrama tahtası olarak kullanacak birçok genç kardeşimizi transfer etti. Önemli olan onların voleybol geleceklerine vesile olmak. Bu sene başarılı olursak daha çok mutlu olacağım” diye konuştu.

Pandemi sebebiyle liglerin ne olacağını bilmediklerinin altını çizen Tokat, “Gruplar, fikstür henüz belli değil. Bu yıl birçok takım kadrosunu güçlendirdi. Bizde yakalamış olduğumuz standardı hiçbir zaman aşağı düşürmeden bu seneyi de başarıyla tamamlayıp Efeler Ligi hedefimizi yakalamak istiyoruz. Hepimize yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Katil zanlısının benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı Cesedi yakmak için benzin almaya gitmiş
YEREL HABERLER Katil zanlısının benzin istasyonundaki görüntüleri ...
Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (6)
YEREL HABERLER Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini ...
Pınar’ın cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Pınar’ın cenazesi ailesine teslim edildi
Trafodan çıkan yangın 60 palmiye ağacı ile bir otelin lojman ve ofisine zarar verdi
YEREL HABERLER Trafodan çıkan yangın 60 palmiye ağacı ile bir otelin ...
Pınar’ın ailesi cenazeyi bekliyor Muğla’da cinayete kurban giden 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cenazesi doğum yeri Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilecek
YEREL HABERLER Pınar’ın ailesi cenazeyi bekliyor Muğla’da cinayete ...
Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (5)
YEREL HABERLER Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini ...
Caretta caretta Tuba, sırtındaki uydu takip cihazı ile 6 bin km yol yaptı
YEREL HABERLER Caretta caretta Tuba, sırtındaki uydu takip cihazı ...
Milas’taki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Milas’taki yangın kontrol altına alındı
Datça'daki yangında 2 dönüm fundalık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Datça'daki yangında 2 dönüm fundalık alan zarar gördü
Datça’daki yangında 2 dönüm makilik alan zarar gördü
YEREL HABERLER Datça’daki yangında 2 dönüm makilik alan zarar gördü
Milas’ta zirai alandaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Milas’ta zirai alandaki yangını söndürme çalışmaları ...
Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (4)
YEREL HABERLER Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini ...
Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (3)
YEREL HABERLER Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini ...
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Pınar Gültekin açıklaması
YEREL HABERLER Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Pınar Gültekin ...
Muazzez Ersoy'dan tatil öncesi teknesini ozon ile dezenfekte ettirdi
YEREL HABERLER Muazzez Ersoy'dan tatil öncesi teknesini ozon ile ...
Muazzez Ersoy'dan tatil öncesi teknesini ozon ile dezenfekte ettirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Muazzez Ersoy'dan tatil öncesi teknesini ozon ile ...
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'tan Bodrum Kaymakamı'na ziyaret
YEREL HABERLER İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick ...
Bodrum'da İdil Biret rüzgarı
YEREL HABERLER Bodrum'da İdil Biret rüzgarı
Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini ...
Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini ...
Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili bir kişi gözaltına alındı Gözaltına alınan bar sahibinin sorgusu devam ediyor
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili bir kişi gözaltına ...
Pınar’ın cesedi bu bidonun içerisinden çıktı Talihsiz kızın cesedini itfaiye ekipleri beton dökülmüş bu bidonun içinden çıkardı
YEREL HABERLER Pınar’ın cesedi bu bidonun içerisinden çıktı Talihsiz ...
Kayıp Pınar’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Kayıp Pınar’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Muğla’da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cansız bedeni bulundu.
YEREL HABERLER Muğla’da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X