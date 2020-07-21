Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (7)

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin´i vahşice öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Cemal Metin Avcı'nın (32) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Cemal Metin Avcı, işlemlerin ardından jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına getirildi. Yaklaşık 20 metrelik güvenlik koridorundan geçirilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHADHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2020-07-21 20:05:06
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