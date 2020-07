LÖSEV'den Fethiye’deki hastalara gıda yardımı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Muğla’nın Fethiye ilçesine gelerek lösemili ve kanserli ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

LÖSEV Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. Fethiye'ye gelen LÖSEV İyilikler tırı, vakfa kayıtlı ailelere gıda, giysi, tekstil, kırtasiye, oyuncak, kuru gıda ve kırmızı et gibi yardım malzemelerini dağıttı.

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, vakıf olarak lösemili çocuklar ve kanser hastalarına yardım yaptıklarını söyledi.

Maddi manevi birçok konuda bu ailelerin yanında olduklarını anlatan Edirne, şunları kaydetti: "Özellikle kanser hastalarının kemoterapi tedavileri sebebiyle bağışık sistemleri çok zayıf olduğu için ve protein ağırlıklı beslenmeleri gerektiği için kırmız et tüketmeleri gerekiyor. Biz de bu çalışmayı yıl boyunca sürdürüyoruz. Ailelerimize 12 ay et yardımı yapıyoruz. Bu bölgedeki ailelerimizle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın yardımlarını ailelerimize ulaştırıyoruz ve herkesi bağış yapmak isteyenleri vakfımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Edirne, Ege Bölgesi'nde 4 bin, Türkiye genelinde de 40 bin aileye hizmet ettiklerini kaydetti.

Lösemiyi yenen Hilal Azra Gül (16) üyesi bulundukları LÖSEV'in her zaman etkinlikler ve yardımlarla kendisini ve bütün çocukları mutlu mutlu ettiğini dile getirdi.

LÖSEV'e bağış yapanlara da teşekkür eden Gül, "Bu yaşıma kadar gelen bütün tırlardan kardeşlerime ve kendime birçok şey aldım. Lösev iyi ki var" dedi.

