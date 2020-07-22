Korkunç cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı

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Muğla'nın Ula ilçesinde korkunç bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı.



Muğla'nın Ula ilçesinde vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) bir süre önce oynadığı turistik tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı. Gültekin'in oynadığı turistik tanıtım filmini Batuhan Altın adlı bir arkadaşının çektiği öğrenildi. Görüntülerde Gültekin ve arkadaşlarının tatile gittiği ve beraber vakit geçirip tanıtım yaptıkları görülüyor.

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