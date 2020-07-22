Başkan Oktay’dan taksicilere maske uyarısı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Marmaris Şoförler Odası Başkanı İbrahim Tarım, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren taksi duraklarını ziyaret ederek taksici esnafının taleplerini dinledi. Oktay, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlattı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, önceki günkü mesaisine taksi duraklarını ziyaret ederek başladı. Marmaris Şoförler Odası tarafından organize edilen ziyaretlere Oda Başkanı İbrahim Tarım da katıldı. Oktay ve Tarım’ın ilk ziyaret noktası Kordon Caddesi’ndeki taksiciler oldu. Taksici esnafıyla uzun süre sohbet eden Başkan Oktay taksicilerin sorunlarını dinledi. Salgın nedeniyle işlerinin geçen yıllara göre büyük oranda düştüğünü ifade eden taksi şoförleri aldıkları önlemleri anlattı.

Başkan Mehmet Oktay gittiği her durakta maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi konusunda şoför esnafını uyardı. Başkan Oktay şunları söyledi; “Marmaris’te süreç iyi yönetildi. Ancak eğer sizler esnaf olarak gerekli önlemleri almazsanız bugüne kadar yapılan çalışmaların hepsi boşa gidebilir. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Önce siz sağlığınızı koruyun ki müşterilerinizin de sağlığını koruyabilesiniz.”

Marmaris’te yer alan 33 taksi durağının tamamını ziyaret edecek olan başkanların, taksi ziyaretlerinin yarın da süreceği bildirildi.

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