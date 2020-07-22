Muğla'da öldürülen Pınar, Özgecan paylaşımları yapmış: İçim parçalanıyor (2)

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BAĞ EVİNDE VAHŞETİN İZLERİ

Muğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, katledildiği bağ evi görüntülendi. Menteşe'nin Karabağlar Yaylası'nda geniş bir arazi üzerine kurulu olan tek katlı bağ evinde, salonun dağınık halde olduğu görüldü. Evde, Pınar'ın cesedinin koyulduğu varilin bir benzerinde de yakılan kağıt parçaları bulundu. Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2020-07-22 15:15:24



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