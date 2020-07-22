Çayboyu ve Kurucuova yolları asfaltlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kırsal mahallelerin yollarını yeniliyor ve genişletiyor. Kavaklıdere ilçesi Çayboyu ve Kurucuova mahalle yolunda serme sıkıştırma zemin ıslah çalışmaları tamamlandı. 6 kilometrelik yolun bayram öncesi asfaltlanacağı öğrenildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kırsal mahallelerin yollarını yeniliyor. Ula’nın YeşilovaElmalıPortakallık, Menteşe’nin ÇiftlikÇırpı, Akyer, Yatağan’ın Turgutlar mahallelerinin sathi kaplama, genişletme ve asfaltlama çalışmalarını tamamlamıştı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kavaklıdere’nin Çayboyu ve Kurucuova mahalle yolunda serme, sıkıştırma, zemin ıslah çalışmaların tamamladı. 6 kilometrelik yolun bayram öncesi asfaltlanacağı öğrenildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Kırsal mahallelerimizde 1. kat sathi kaplama ve yol genişletme çalışmalarına başladık. Menteşe ilçemizde Çiftlik, Çırpı, Akyer, Ula ilçemizde YeşilovaElmalıPortakallık yol asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Kavaklıdere ilçemizde Çayboyu ve Kurucuova mahalle yolunun serme sıkıştırma zemin ıslah çalışmaları tamamlandı. İlçelerimizin kırsal mahallelerinde ki yollar yenilecek” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.