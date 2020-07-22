1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı (2)



TUTUKLANDI, HASTANEDE GÖZLEM ALTINA ALINACAK

Bodrum'da, sosyal medya üzerinden 1.5 yıldır Tuğçe Ç.'yi (21), taciz eden, polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nurettin Şeyhmusoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Paylaşımlarındaki ve ifadelerindeki tutarsızlıklar nedeniyle Şeyhmusoğlu'nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında mağdure Tuğçe Ç.'nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış, şüpheli Nurettin Şeyhmusoğlu gözaltına alınmıştır. Şeyhmusoğlu, 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. Paylaşımları ve ifadesinde tutarsız davranışlar sergilemesi ve Bodrum Devlet Hastanesi'nden alınan rapora istinaden Şeyhmusoğlu'nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınması talep edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliği´nce gözlem altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-07-22 19:50:41



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