Şüpheli otomobilde 'sahte para' ve 'uyuşturucu' ele geçirildi: 3 gözaltı



Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile sahte ehliyet ve sahte para ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde girişinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile sahte ehliyet ve sahte para ele geçirildi. Otomobilde bulunan E.D., T.K. ve C.Ç. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2020-07-23 00:37:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.