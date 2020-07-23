Öğretmen, serinlemek için girdiği derede boğuldu



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Şahin Külür (35), kanyonda girdiği derede yaşamını yitirdi.

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni olan evli ve 2 çocuk babası Şahin Külür, arkadaşlarıyla birlikte tatile geldiği Seydikemer'in Ören Mahallesi'ndeki Karanlıkiçi Kanyonu'nda serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra Külür'ün suda hareketsiz kaldığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Muğla AFAD ekipleri ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları sevk edildi. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Külür'ün, yapılan incelemede yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Şahin Külür'ün cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN

2020-07-23 10:00:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.