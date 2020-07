Başkan Gürün’den Basın Bayramı mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 24 Temmuz Basında sansürün kaldırılışının 112’nci yılı ve Basın Bayramını kutladı.

24 Temmuz 1908 basında sansürün kaldırılışının Basın Bayramı olarak kutlandığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ne yazık ki ülkemizde özgür ve tarafsız basının büyük baskılar altında olduğunu, basını bir kuvvet, okul ve rehber olarak gören anlayışa tekrar dönülmesi gerektiğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Yaptıkları doğru, gerçek ve tarafsız haberlerle gündem belirleyen, vatandaşların bilgilenmesini sağlayan ve toplum yararını gözeten onurlu gazetecilerimiz sayesinde basın ve gazetecilik hatırı sayılır meslekler arasında mücadelesini sürdürmektedir. Her gün çıkan gazetelerin benzer manşetleri, eleştirmeyen, sorgulamayan, taraf olan bir medya ve basın ordusu oluşturulmuş ve bu basından vatandaşlarımıza tozpembe bir tablo çizmeleri istenmektedir. Ülkemizde ne yazık ki onurlu gazetecilere doğru ve gerçek haberler yaptıkları için büyük baskı vardır. Tutuklu gazeteci sayısında ilk on arasında olan ülkemiz için bu durum kabul edilebilir bir durum değildir. Oysa basın ve gazetecilik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında, Anadolu’nun her köşesindeki vatandaşlarımızın olup bitenden haberdar olmasında büyük bir güç, milletin sesi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk basının önemini “Bir milleti aydınlatma ve uyarmada bir milletin muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep bir rehberdir” sözüyle açıklamıştır. Basının siyasi baskılardan uzak özgür, tarafsız olması toplumun doğru bilgilenmesi, ülkenin geleceği ve menfaatleri içinde çok önemlidir. Basın demokratik ve özgür toplumlarda yasama, yürütme, yargıdan sonra 4.kuvvet, toplumun doğru ve gerçek bilgiye ulaşmasını sağlayan başlıca aktördür. 24 Temmuz Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü ve Basın Bayramı’nda mesleği gazetecilik olan, doğru ve tarafsız haberleri ile milletin sözcüsü olan onurlu kalemlerin, basın emekçilerinin bayramını kutluyor, basın şehitlerimizi de saygıyla anıyorum” dedi.

