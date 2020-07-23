GESAM’dan 'Telif Hakkı' konferansı Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından düzenlenen ‘Güzel Sanatlar ve Telif Hakları’ sergi ve konferansı Muğla Müze Müdürlüğü salonunda yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Kovid19 salgını sonrası Muğla’da ‘Güzel sanatlar ve telif hakları’ konulu konferans ve sergi etkinliği gerçekleştirdi.

Müze Müdürlüğü salonundaki serginin açılışına Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ve eser sahipleri katıldı. Sergide 42 sanatçının eserleri yer alırken, sergi protokol tarafından gezildi.

Sergi açılışı sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serap Ünal tarafından sanat ve hakları ‘telif hakları’ konulu konferans verildi. Konferans öncesi konuşan GESAM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezih Demirtepe, GESAM’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan meslek birliği olduğunu söyledi. Demirtepe, “GESAM adı üzerinde bir telif kuruluşu. Telif hakları ile ilgili hırsızlıkları inceleyen ülkemizde üç şehrimizde Ankara, İstanbul ve İzmir’de. Diğer 78 vilayetimizde yok. Yasa ‘Telif hakkı insanın ak sütü gibi helaldir çalınamaz. Çalınırsa yasal müeyyide uygulanır’ der. Kimse bunun farkında değil. Bakanlık bize bu telif hakkı şuurunun duyurulması amacıyla 2018 yılı Ağustos ayında bir görev verdi. İlk etapta Türkiye’nin 30 Büyükşehrinde telif hakkının anlatılmasını istedi. Mart ayında Malatya ve Manisa vardı sırada. Kovid19 salgını nedeniyle ertelendi. Amacımız telif hakkını çaldırmamak. Eğer bir resim yapıyorsanız bunun özlük hakkının sizde olduğunu düşünün, bunu yakın planda telefon ve fotoğraf makinesi ile çeken insanın kötü niyetli olduğunu düşünün. Bunu çalan üzerine imzasını atar ve satar. Bu suçtur. Bunu takip etmek lazım” dedi.

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