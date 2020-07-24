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Arzu Ertan'ın katiline müebbet hapis cezası 

DHA

Arzu Ertan'ın katiline müebbet hapis cezası 


Bodrum (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, pompalı tüfekle Arzu Ertan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Fikret Bayırlı, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Bodrum'da geçen yıl 9 Ağustos'ta Fikret Bayırlı, tartıştığı Arzu Ertan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Tutuklanan Fikret Bayırlı hakkında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Fikret Bayırlı, davanın 4'üncü duruşmasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, taraf avukatları, öldürülen Arzu Ertan'ın babası Server Ertan ve avukatı Gizem Pekder ise salonda hazır bulundu.
Fikret Bayırlı, savunmasında kasten öldürme suçunu kabul etmediğini ve olay günü ayağının takılması sonucu tüfeğin ateş aldığını iddia etti. Mahkeme, Bayırlı'ya 'Kasten öldürme' suçundan müebbet cezası verdi. 
Duruşma sonrası Arzu Ertan'ın ailesinin avukatı Çisem Pekder, "Biz bu olayda sanığın, maktulü tasarlayarak öldürdüğünü düşünüyoruz ancak verilen bu karar da iyi hal ve haksız tahrik indirimi yapılmadığı için bir nebze vicdanları rahatlatmıştır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum
2020-07-24 07:50:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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