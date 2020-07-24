Atık su kuyusuna düşen yavru köpek için seferber oldular

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde atık su havuzuna düşen yavru köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karaova Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir zeytinyağı fabrikasında atık su havuzuna yavru bir köpek düştü. Köpeği kendi imkanları kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Belirtilen yere ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ip kullanarak köpeği kurtardı. Kurtarılan ve sağlıklı olduğu gözlenen köpek daha sonra doğal ortamına salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.