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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban pazarlığında tokalaşma devri bitti, iple pazarlık başladı Görüntülü kurban seçimine yoğun talep

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık almaya gidenler pazarlık yaptıklarında el sıkışma yerine iple tutarak pazarlığı yapıyor. Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle bazı vatandaşlar ise kurbanlık büyük baş ve küçükbaş hayvanların fotoğraflarını görerek alıyor, kesime gelmek istemeyenler ise kurbanlıklarını görüntülü görüşme yöntemiyle seçebiliyor.

Kurban pazarlığında tokalaşma devri bitti, iple pazarlık başladı Görüntülü kurban seçimine yoğun talep

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık almaya gidenler pazarlık yaptıklarında el sıkışma yerine iple tutarak pazarlığı yapıyor. Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle bazı vatandaşlar ise kurbanlık büyük baş ve küçükbaş hayvanların fotoğraflarını görerek alıyor, kesime gelmek istemeyenler ise kurbanlıklarını görüntülü görüşme yöntemiyle seçebiliyor.
Bodrum’da besicilik yapan Cemil Çoban Konacık mahallesinde kurbanlık pazar yerinde Korona virüs (Kovid19) salgınına karşı üst düzey önlemler aldı. Dezenfekte işleminden sonra girilen kurbanlık pazarında küçükbaş hayvanlardan almak isteyenler alacağı kurbanlığı seçtikten sonra kurban başında pazarlığa başlıyor.
El sıkışma dönemi bitti
Geleneksel olarak el sıkışma yöntemi ile yapılan pazarlıkların sona erdiği kurban pazarından pazarlık tek kullanımlık iple yapılıyor. Kurbanını seçen vatandaş pazarlık esnasında kurbanlık satan ile kurbanlık alan arasında sosyal mesafeye uygun şekilde ip kullanıyor. İpin iki ucunu tutarak yapılan pazarlık fiyat düşene kadar devam ediyor.
Görüntülü satışa büyük ilgi
Korona virüs (kovid19) salgınına karşı önlem alan besici Cemil Çoban sosyal medyadan da kurbanlık hayvanları satışa çıkardı. Çoban, isteyene hayvanları görüntülü gösterip pazarlığı ise telefonda yapıyor. Teker teker tüm kurbanlıkları, kurban kesmek isteyen vatandaşlara gösteren Çoban, kurban bayramında besi alanına gelmek istemeyenler için ise cep telefonu ile canlı görüşme yöntemiyle kurbanlık alan vatandaşlardan vekalet alıp, kesim bitene kadar canlı olarak görüşecek bir yöntem kurdu. Daha sonra kesilen kurbanlıkları kesip, temizleyip evlere teslim eden Çoban’ın, Korona virüse karşı aldığı önlemler ise taktir topladı.
Satış işlemlerini ve kesim işlemlerini telefon üzerinde canlı görüşme yöntemiyle yaptıklarını belirten Cemil Çoban “Yıllardır bu işi Bodrum’da yapmaktayız. Korona virüs salgınından dolayı, cep telefonundaki iletişim uygulamaları üzerinde satış yapmaya başladık. İnsanlar korkuyor zaten sokağa çıkmaya, tedbir alıyor vatandaşlar. Hayvanın videosunu çekip kurbanlık almak isteyenlere gönderiyoruz. Fiyatını belirtip, pazarlığı yapıp satışını gerçekleştiriyoruz. Satışın ardından hesap numarası verip banklar aracılığı ile ödemesini alıyoruz. Sattığımız hayvanı işaretliyoruz ve bayramın 1’inci günüde aynı iletişim uygulamaları üzerinden hayvanlarını kesip, adreslerine teslim ediyoruz” dedi.
Pazarlıklar ip ile yapılıyor
Kurbanlık pazarına gelen vatandaşlarla hiçbir şekilde tokalaşmadıklarını belirten Çoban “Pazar alanına gelip kurbanlık seçen vatandaşlarla kesinlikle yaklaşma ve tokalaşma olmuyor. Ben farklı bir yöntem buldum, ip ile pazarlığımızı yapıyoruz. Daha sonra tek kullanımlık ipi çöpe atıyoruz. Buraya gelenlerden elden para almamaya çalışıyoruz bankacılık üzerinde parayı hesabımıza yatırtıyoruz. İmkanı olanlar bankacılık üzerinden imkanı olmayanlar ise para alış verişinden sonra dezenfektanlarımızla ellerimizi temizliyoruz. Kesim hizmeti de veriyoruz. Biz randevulu sisteme geçtik herkese bir saat veriyoruz, burası kalabalık olmasın diye. Herkes verdiğimiz saate gelecek kesimini yapıp kurbanlıklarını vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Kurbanlık almayan gelen Kemal Özdamar ise iple pazarlığı ilginç bulduklarını söyleyerek “Değişik bir durum ama alışacağız bu duruma. Bu virüsle karşılaştık, böyle şeyler normalleşecek artık” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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