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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum konserleri Sertap Erener ile başladı

İHA

Bodrum konserleri Sertap Erener ile başladı

Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan ''Kerkisolfej Yaz Konserleri Ege Turnesi''nin Bodrum ayağı Sertab Erener'in Antik Tiyatro sahnesindeki muhteşem performansıyla start aldı.
Bodrum Antik Tiyatro'nun tarihi ve mistik atmosferinde, 2020 yılının ilk Bodrum açıkhava konserine imza atan Sertab Erener, şarkıları ile sahnesinde devleşirken, kendisine tarihe not düşülecek bu gecede yalnız bırakmayan hayranları da hemen her şarkısına koro halinde eşlik ettiler.
Pandemi nedeniyle kapı girişlerinde ateş ölçümü, maske dağıtımı ve dezenfeksiyon ile başlayan önlemler, etkinlik alanında da harfiyen uygulandı. 3 bini aşkın kapasitesi olan Bodrum Antik Tiyatro'da Bin Beş Yüz biletli izleyici tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni ile gerçekleşen etkinlik, müziğin iyileştirici gücüne inanan sanatseverleri bir araya getirdi.
Performansına ''Bugünü görebileceğimize pekte inanmıyordum. Biraz azız, biraz eksiğiz bu gece ama olsun. Hep birlikteyiz ve sağlıklıyız önemli olanda bu. Gelirken sizleri izledim. Hepiniz çok dikkatliydiniz. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen giderken de dikkati elden bırakmayın'' sözleri ile başlayan Sertab Erener, dillere pelesenk olan şarkılarını birbiri ardına söyleyerek hayranlarını adeta mest etti.
Performansının ikinci yarısında yeni albümünün şarkılarını da seslendiren başarılı sanatçı, finalde ''İyi ki geldiniz, iyi ki bizimleydiniz bu gece. Bütün dünya zor bir dönemden geçiyor. Birbirimizi ayrıştırmayalım yeter. Ele ele verince üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. Buna inanın'' diyerek iki saat on dakika süren performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.

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