Bodrum Antik Tiyatro'da Sertab Erener rüzgarı



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kerkisolfej Yaz Konserleri Ege Turnesi kapsamında sahne alan Sertab Erener, hayranlarını coşturdu.

Bodrum Antik Tiyatro'nun tarihi ve mistik atmosferindeki konserde, pandemi nedeniyle kapı girişlerinde ateş ölçümü, maske dağıtımı ve dezenfeksiyon ile başlayan önlemler, etkinlik alanında da harfiyen uygulandı. 3 bini aşkın kapasitesi olan Bodrum Antik Tiyatro'da bin 500 biletli izleyici tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni ile gerçekleşen etkinlik, müziğin iyileştirici gücüne inanan sanatseverleri bir araya getirdi.

Performansına "Bugünü görebileceğimize pek de inanmıyordum. Biraz azız, biraz eksiğiz bu gece ama olsun. Hep birlikteyiz ve sağlıklıyız önemli olanda bu. Gelirken sizleri izledim. Hepiniz çok dikkatliydiniz. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen giderken de dikkati elden bırakmayın" sözleri ile başlayan Sertab Erener, dillere pelesenk olan şarkılarını birbiri ardına söyleyerek hayranlarını adeta mest etti. Şarkılara Erener'in hayranları da bulundukları yerden eşlik etti.

Performansının ikinci yarısında yeni albümünün şarkılarını da seslendiren Erener, finalde "Müzik iyileştiricidir. İyi ki geldiniz, iyi ki bizimleydiniz bu gece. Bütün dünya zor bir dönemden geçiyor. Birbirimizi ayrıştırmayalım yeter. Ele ele verince üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. Buna inanın" diyerek, 2 saat on dakika süren performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.

HASRET SONA ERECEK, BODRUM MÜZİĞE DOYACAK

Sertab Erener'in performansı ile başlayan Kerkisolfej Bodrum Antik Tiyatro Konserleri 1 Ağustos Cumartesi Büyük Ev Ablukada, 2 Ağustos Pazar Ayta Sözeri, 3 Ağustos Pazartesi Duman, 8 Ağustos Cumratesi Gazapizm, 12 Ağustos Çarşamba Levent Yüksel, 15 Ağustos Cumartesi Mabel Matiz ve 22 Ağustos Cumartesi Erol Evgin konserleri ile devam edecek.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-07-25 13:11:53



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