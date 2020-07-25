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Motosikletini satıp dövmesini sildirmek istedi başına gelmedik kalmadı Dövmesini sildiren gencin kolunda kalan izler hayatını kararttı

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kolundaki dövmeyi sildirmek için motosikletini satan 27 yaşındaki Mehmet Can Akarsu'nun kolunda kalan iz hayatını kararttı. Psikolojisinin bozulduğunu belirten Akarsu, yaz aylarında bile sürekli uzun kollu kıyafetler giymek zorunda kaldığını ifade etti.

Motosikletini satıp dövmesini sildirmek istedi başına gelmedik kalmadı Dövmesini sildiren gencin kolunda kalan izler hayatını kararttı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kolundaki dövmeyi sildirmek için motosikletini satan 27 yaşındaki Mehmet Can Akarsu’nun kolunda kalan iz hayatını kararttı. Psikolojisinin bozulduğunu belirten Akarsu, yaz aylarında bile sürekli uzun kollu kıyafetler giymek zorunda kaldığını ifade etti.
Bodrum’da yaşayan ve kurye işi yapan 27 yaşındaki Mehmet Can Akarsu 16 yaşında iken yaptırdığı dövmeleri sildirmek içi bir estetik merkezi ile görüştü. 2017 yılından başlayan dövme sildirme operasyonu hüsranla bitti. 3 yıl boyunca acılar içerisinde dövmesini sildirmek için uğraşan Akarsu’nun kolunda lekeler kaldı. Motosikletini satarak kolundaki dövmeleri sildirmek isteyen Akarsu’nun kolunda bulunan kesik izini de sildirmek istedi. Yapılan işlem sonucunda kolundaki kesik izi yeri yanık izine döndü. 3 yıl boyunca yapılan işlemlerin ardından bir türlü düzelmeyen kolundaki izleri silen estetik doktoru Özgür Çetiner ve Estheland Beavty sahibi Selin Göçmez’den şikayetci oldu. Kolunu görenlerin koluna ne oldu? sorularına maruz kaldığı için psikolojisi de bozulan Akar, kollarındaki dövmeleri sildirdiğine bin pişman olduğunu açıkladı.
Hesabını kim verecek
Mehmet Can Akarsu bu kolun bu hale gelmesinin hesabını kimin vereceğini söyleyerek “Kolumdaki dövmeleri 16 yaşındayken yaptırdım. Sonradan yaş ilerledikçe kötü bir görüntü olmaya başladı. Sildirmek istedim çalıştığım yerlerde kötü izlenim vermemek için. 2017 yılında estetik merkezine gittim. Doktor Özgür Çetiner diye bir doktor vardı, onunla görüştürecekti Selin hanım beni. Kendisinin dövme silme işlemi yapmadığını Dr. Özgür Çetiner’in dövme işlemlerini silebileceğini söyledi. Belli bir ücrette anlaştık. Kolumda bir döğme ve bir yara vardı. Yara izini kesip dikeceğim ip ince bir iz kalacak dedi. Dövmeli kısımda da hiç iz kalmayacak şekilde sileceğim dedi doktor. Sonra ben dövme sildirme seanslarına başladım” dedi.

Çok ıstırap çektim
Sildirmek istediği dövmeler yüzünde çok acı çektiğini ifade eden Akarsu “Kolumu lazerle derimi yakarak bir işlem yaptılar. Sonra derimde baloncuk oluştu. Yaralar çok kötü oldu, bayağı bir acı çektim, ızdırap çektim. Şu anda psikolojim bozuk bir şekilde ne zaman bir yere gitsem koluna ne oldu yandı mı? Diye soruyorlar bende kedimi kötü hissediyorum. Hep uzun kollu gömlek giyiyorum. Kısa kollu giydiğim zaman hep sorularla karşılaştığım için hep uzun kollu kıyafetler giyiyorum. Lütfen dövme sildirmek isteyenler sildirmeden önce iyice araştırsınlar gittikleri estetik merkezlerini. Bu kolumun hesabını kim verecek, kolumda yanık gibi iz kaldı. Kezzap dökülmüş gibi duruyor. Dövme kalsaydı bu durumdan daha iyiydi” şeklinde konuştu.
Motosikletini satıp dövmelerini sildirmek istedi
Motosikletini satıp dövmelerinin sildirdiğini de sözlerine ekleyen Akarsu, “Bir tane motosikletim vardı onu satıp kolumdaki dövmeleri sildirmek istedim. Bu kolun hali ne olacak bilmiyorum. Ömrüm boyunca ben bu şekilde yaşamak zorunda bırakıldım. Geçecek mi, geçmeyecek mi bilmiyorum. Yüze 60 belki yüzde 70’miş ancak geçebilir. Geçmeyebilir de bunun bir garantisi de yok. 27 yaşındayım ortalama 3 yıldır ben bu ıstırabı bu acıyı çekiyorum” ifadelerini kullandı.
İnsanlar ilginç ilginç bakıyor
Dövmelerin silinmesinin ardından kollarına insanların ilginç ilginç baktığını da söyleyen Akarsu “Şu anda insanlar bana ilginç ilginç bakıyor ve ben bu duruma çok üzülüyorum. Geçenlerde haberlere çıkan bir arkadaşımı gördüm. Aynı estetik merkezine gittiğimiz. Bende anlatmak istedim ve başka arkadaşlarımızda var bu durumdan dolayı mağdur olan. Estheland Beavty isimli estetik merkezinde beraber yapmıştık işlemi. Başka mağdurlarında olmasını istemiyorum. Hukuki olarak sürecimizi de başlatmış bulunuyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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