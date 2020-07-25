Pınar'ın katilinin babasının intihara kalkıştığı haberleri gerçek dışı çıktı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren Cemal Metin Avcı'nın (32) babası Selim Avcı'nın ilaçla intihar girişimde bulunduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Dr. Gencer, "Konuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar yok. Hastane kayıtlarında da bahsedilen kişinin ismi yoktur. Yapılan haberler asılsızdır" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekiplerince bulunması için çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı. Genç kızın cansız bedeni, Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderilip, toprağa verildi. Katil zanlısı ise sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Pınar Gültekin'i canice öldüren Cemal Metin Avcı'nın Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe ilçesinde yaşayan babası Selim Avcı'nın intihara kalkıştığı paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

DHA muhabirine telefonda açıklamalarda bulunan Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, "Cinayeti işleyen kişinin babasının ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddiaları birkaç gündür kulaktan kulağa yayıldı. Bununla ilgili internet sitelerinde haberler çıktığını gördüm. Konuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar yok. Hastane kayıtlarında da bahsedilen kişinin ismi yoktur. Yapılan haberler asılsızdır" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2020-07-25 14:10:09



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