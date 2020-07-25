İztuzu’nda yuva rekor sayıya ulaştı

İztuzu sahilini üreme alanı olarak belirleyen nesli tehlike altında bulunan caretta carettaların yuva sayısı 700’e ulaştı.

Dalyan Mahallesi’ndeki İztuzu sahiline gelen caretta carettalar, yumurtalarını kazdıkları 5060 santimetrelik çukurlara bırakıyor. Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nce (DEKAMER) çeşitli önlemler aldı. DEKAMER görevlileri sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

DEKAMER’den yapılan açıklamada, deniz kaplumbağalarının bir yuvalama sezonunda birden fazla yuva yapabildiği belirtildi. Mayıs ayında başlayan yuvalama döneminde şu ana kadar 700 yuvaya ulaşıldığı aktarıldı. Normal bir sezonda, yaklaşık 3040 kişilik gönüllü topluluğunun desteğiyle yürütülen bu sene ise pandemi dönemi sebebiyle merkez personeli ile devam edilen koruma çalışmalarında rekor yuva sayısına ulaşıldığı açıklandı.

Bugüne kadarki en yüksek yuva sayısının 658 olduğu belirtilen açıklamada, yuvalama sezonunun halen devam ettiği ifade edildi.

DEKAMER sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Çoğu dişi aynı sezon içerisinde yuva yapmaya tekrar hazır olduğunda aynı sahile yumurta bırakmaya çıkar. Sadece aynı sahile çıkmakla kalmaz, aynı zamanda en son yuvalandıkları yerin birkaç kilometre çevresinde yuvalamaya çıkarlar. Yavru deniz kaplumbağalarına dokunmamalı veya elinizde tutmamalısınız çünkü bu hayatta kalmalarını etkiler. Yumurtadan çıkan yavrular, kum üzerinde denize ilerlerken doğdukları kumsalı hafızalarına kazırlar. Onları elinize almanız ve denize bırakmanız buna engel olabilir.’

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