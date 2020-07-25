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Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi açılışa hazırlanıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 43 milyon TL'ye yaptırdığı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi açılışa hazırlanıyor.

İHA

43 Milyon gibi bir yatırımla Muğla'ya kazandırılan, ismini halkın belirlediği ve Türkiye Cumhuriyeti'ne doktor, bilim insanı, eğitimci, Atatürk'ün yolunda çağdaş Türk Kadını Türkan Saylan'ın isminin verildiği tesiste çalışmalar tamamlanıyor. 4 bloktan oluşan tesiste çok amaçlı salon, kreş, çocuk atölyesi, sanat atölyeleri, dijital kütüphane, sergi salonu, spor salonu, kitap kafe ve kapalı otopark bulunuyor. Ayrıca çok değerli yazar Oktay Akbal ve Ünal Türkeş'in kişisel kütüphaneleri ve arşivleri de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi açılışa hazırlanıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 43 milyon TL'ye yaptırdığı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi açılışa hazırlanıyor.

43 Milyon gibi bir yatırımla Muğla’ya kazandırılan, ismini halkın belirlediği ve Türkiye Cumhuriyeti’ne doktor, bilim insanı, eğitimci, Atatürk’ün yolunda çağdaş Türk Kadını Türkan Saylan’ın isminin verildiği tesiste çalışmalar tamamlanıyor. 4 bloktan oluşan tesiste çok amaçlı salon, kreş, çocuk atölyesi, sanat atölyeleri, dijital kütüphane, sergi salonu, spor salonu, kitap kafe ve kapalı otopark bulunuyor. Ayrıca çok değerli yazar Oktay Akbal ve Ünal Türkeş’in kişisel kütüphaneleri ve arşivleri de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde ziyaretçilerini ağırlayacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı Mart ayında temelini attığı ve bölgeye kazandıracağı en önemli yatırımların başında gelen Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde hazırlıklarda sona gelindi. Muğla merkezde kültür ve sanatı günlük hayatın içine entegre edecek tesis komşu olduğu Kışla Parkı, Gençlik Merkezi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ile bütünleşerek birçok sosyal aktiviteye ev sahipliği yapacak.
Tesis 4 Blok’tan Oluşuyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi 4 bloktan oluşuyor. A Blok’ta 1000 kişilik çok amaçlı salon ve 304 kişilik seminer salonu, B Blok’ta kitap kafe, spor salonu ve ofisler, C Blok’ta çocuk atölyesi, 100 öğrenci kapasiteli kreş, halk ve çocuk kütüphanesi, D Blok’ta atölyeler, sergi salonu ve kafeden oluşuyor. Ayrıca etkinlik terası, çalışma salonları ve 314 araçlık kapalı otoparkı bulunuyor.
Muğla’nın Anadolu medeniyetlerini coğrafyasında ve kültüründe yaşatan özel bir şehir olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kültürün ve sanatın şehri Muğla’ya Türkan Saylan’ın isminin verildiği böyle bir yatırımı kazandırdıkları için gururlu olduklarını belirtti.
Başkan Gürün; “Ülkemize doktor, eğitimci, bilim insanı, Atatürk’ün yolunda kardelenler yetiştiren çağdaş Türk kadını olarak büyük hizmetler veren Türkan Saylan’ın ismi Muğla’da adına yakışan bir tesisle yaşayacak. Bu tesis tıpkı Türkan Saylan gibi Muğlamızda 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet verecek. Anneler en değerlileri evlatlarını özel olarak dizayn edilmiş kreşimize emanet edecek, geleceğimizin teminatı gençlerimiz dijital, halk kütüphanesinde aradıkları bilgilere ulaşacak ve kendilerini geliştirecek. Çok amaçlı salonumuz ve seminer salonumuzda çok değerli fikirler konuşulacak, tartışmalar, açık oturumlar düzenlenecek. Atölye ve sergi salonlarımız tiyatro, bale, modern dans etkinliklerine, fotoğraf, heykel, karikatür sergilerine ev sahipliği yapacak. Ülkemize ve Muğlamıza büyük hizmetler veren çok değerli iki isim Ünal Türkeş ve Oktay Akbal bilgi, birikimi olan kütüphaneleri, arşivleriyle bu tesiste yaşayacak. Büyük bir çatı altında tüm bu hizmetleri hemşehrilerimize sunmanın, Türkan Saylan ismini Muğlamızda böyle bir tesisle yaşatmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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