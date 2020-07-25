Tatilden dönen ailenin otomobili kepçeye çarptı: 6 yaralı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Burak Alper KUŞ/MENTEŞE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarında yapılan çalışmada kullanılan kepçeye çarptı. Kazada, 5'i tatilci 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, MuğlaAydın yolu Bayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Muğla'da yaptığı tatilin ardından İstanbul'a dönen Zeki Ak (71), yönetimindeki 34 TZ 4870 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarında çalışma yürüten Muğla Büyükşehir Belediyesi ekibinde görevli Fırat Kaya'nın kullandığı kepçeye çarptı. Kazada, sürücü Ak ile yanındaki Süreyya Ak, Ahmet Ersan Ak, Fatma Nur Ak, Amine Meva Ak ve kepçe operatörü Kaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 5 kişiyi, 10 dakikalık çaba sonucu kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşım, yaklaşık 1 saat boyunca tek şeritten sağlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Burak Alper KUŞ

2020-07-25 18:52:15



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