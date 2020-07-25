Zeytin, badem ve armut ağaçları zarar gördü Muğla’nın Milas ilçesinde deve güreşlerinin de düzenlendiği Milas Arena’nın bulunduğu alanda yangın çıktı. Arena etrafında bulun zeytin, badem ve armut ağaçları ve otlar zarar gördü.

"O kurnadan bu kurnaya"

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Milas’ın Aydınlıkevler Mahallesinde bulunan Milas Arena’nın yer aldığı bölgede yangın çıktı.

Yaklaşık 10 dekarlık alanda etkili olan yangında 28 adet zeytin ağacı, 2 adet badem ağacı ve 2 adet armut ağacı kısmen zarar gördü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

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