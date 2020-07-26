Köpeklerin saldırısına uğrayan kadının yardımına çevredekiler koştu



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi´nde, dün gündüz saatlerinde meydana geldi. Dünyaca ünlü Güllük Mahallesi´nde yolda yürüyen ismi öğrenilemeyen kadın, 6 köpeğin saldırısına uğradı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kenarda bekledikleri görülen köpekler kadının üzerine saldırdı. Çantasıyla kendisini korumaya çalışan kadının yardımına çevredeki bir kişi koştu. Kadın o an yaşanan arbedede yer düştü. Korku dolu anlar yüzüne yansıyan kadın, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Çevre sakinleri hayvanları çok sevdiklerini, ancak bu köpeklerin çok saldırgan olduğunu, bu olayın sıklıkla sürdüğünü, yetkililerin bir an önce müdahale etmesi gerektiğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN

2020-07-26 13:25:26



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