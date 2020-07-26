Tel örgülere sıkışan kedi kurtarıldı



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir sitenin giriş kapısındaki tel örgüye sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akyarlar Mahallesi, Kemer Caddesi'ndeki bir sitenin giriş kapısındaki dikenli tel örgüye dün bir kedinin sıkıştığını fark eden çevredekiler, kendi imkânları ile kurtarmaya çalıştı. Ancak başaramayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, tel örgüyü keserek kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kuyruğundan yaralandığı belirlenen kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin elinden kurtulup, hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-07-26 15:21:42



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