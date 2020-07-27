7 kez ölümden kurtulan mısırcıya, 'Kedi gibi 9 canlısın, 2 canın kaldı' esprisi



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)MARMARİS'te, bugüne kadar 3 kez yüksekten düşen, 1 kez elektrik akımına kapılan, trafik kazası geçiren, pompalı tüfekle vurularak yaralanan ve denizde bayılıp, boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk babası Mehmet Övet (42), üst üste yaşadığı talihsizliklere rağmen hayata tutunmayı başardı. Geçirdiği kazalardan sonra elektronik eşya tamiri yapan dükkanını kapatıp malulen emekli olan ve plajda eşiyle bardakta mısır satan Övet'e arkadaşları, "Kedi gibi 9 canlısın, 2 canın kaldı" diyor.

Marmarisli elektronik teknisyeni Mehmet Övet, ölümle ilk kez 7 yaşındayken burun buruna geldi. Ailesinin oturduğu üç katlı apartmanın korkulukları olmayan terasında oynarken, dengesini kaybedip, 7 metre yükseklikten düşen Övet, kaldırıldığı hastanede 4 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Tedavisinin ardından hastaneden çıkan Övet, 7 ay sonra bu defa Marmaris Yat Limanı'nda, daldığı denizin 6.5 metre derinliğinde bir teknenin paletlerine yapışan midye kabuklarının vücudunda kesiklere neden olması sonucu suda bayıldı. Kanlar içinde kalan Övet'in kalbi durdu. Suda boğulmak üzere olan Övet'i, 9 metre derinlikten vatandaşlar çıkardı, duran kalbi doktorlar tarafından çalıştırıldı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI, ANTEN TAKARKEN TERASTAN DÜŞTÜ

İlkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyip, bir elektrik firmasında çırak olarak işe başlayan Övet, şansızlıklarından burada da kurtulamadı. 1991 yılında Övet, ustası ile bir asansörü tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Apar topar toprağa yatırılan Övet'in, müdahalede bulunulmasına rağmen duran kalbi, doktorlar tarafından çalıştırıldı. Tekrar hayata döndürülen Övet, iyileşip işinin başına döndüğünde kalfalığa yükseldi. Bu süreçte Övet, elektronik konusunda eğitimler alıp, 2000 yılında, 'sky elektronik' adını verdiği kendi iş yerini açtı. İlkokulda yarım bıraktığı eğitimini dışarıdan bitirmek için harekete geçti. Övet, sempatik tavırları ve işine gösterdiği özenle kısa sürede başarı merdivenlerine tırmanmaya başladı. Hem çalışıp hem de dışarıdan ortaokul ve liseyi bitiren Övet'in başına gelen talihsizlikler yine devam etti. Kapalı Çarşı'daki bir apartman içinde çanak anten takmaya çalışırken dengesini kaybedip 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. Hastanedeki tedavisi sonrası tekrar işinin başına dönen Övet, 11 ay sonra bu defa Kordon Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın terasında çanak anten takarken, çürümüş korkuluğun kırılmasıyla, düşüp alt kattaki bir iş yerinin tentesine çarpıp, yere çakıldı. Vücudunda kırıklar meydana geldi.

ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRILDI

Mehmet Övet, 2008 yılında ise köfte siparişi verdiği işletmenin ustasıyla arasında çıkan tartışma sonucu Kemeraltı Mahallesi Kaymakamlık Lojmanı önünde pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna 15 dom dom kurşunu isabet eden Övet, ağır yaralandı. 60 gün özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördü. Vücudundaki kurşunlardan 10'u ameliyatla çıkartıldı. Ancak kasıklarında kalan 5 dom dom kurşunu tehlikeli yerde olduğu için alınamadı. Övet, bu nedenle ömür boyu kasığındaki kurşunlarla yaşamaya mahkum kaldı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Övet, son olarak da 2014 yılında iş çıkışı evine giderken motosikletine Yeni Datça Yolu Mola Kent mevkiinde yolcu transfer minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde; 8 kırık, akciğerlerinde 2 kesik, beyninde 7 ayrı ödem oluşan, bağırsağının 1.5 metrelik bölümü ameliyatla alınan Övet, bu defa 78 gün yoğun bakım sevisinde tedavi görüp yaşama döndü. Yaşadığı bu 7'inci talihsizliğin ardından Övet, sağlık heyetine başvurup yüzde 79 bedensel engelli raporu aldı ve malulen emekli oldu.

'HEP ŞÜKÜR EDİYORUM'

Bu yaşadıklarını duyanların 'Kedi gibi 9 canlı' demekten kendini alamadığı Mehmet Övet, "Soyadım olan Övet, Arapça'da şükretmek anlamına geliyor. Soyadım gibi yaşadığım her ana şükrederim. Marmaris'te herkes beni eski iş yerimin isminden dolayı 'Sky Mehmet' olarak tanır. Malulen emekli olmamdan sonra Marmais Halk Plajı önündeki seyyar tezgahımda eşimle birlikte bardakta mısır satışı yapmaya başladım. Gündüz ben, akşam üzeri ise eşim gelip, tezgahın başına geçer. Ben, eve dönüp, ilaçlarımı alıp, dinlenirim. Saat 22.00 gibi tekrar tezgahımın başına geçer, ekmeğimi kazanmak için çalışırım. Tezgahıma gelen maddi durumu olmayanlardan para almam. Tezgahıma gelip ikram ettiğim şekerleri alan çocuklar ve mısır almak için parası çıkışmayanlardan para almadığım zaman yüzlerindeki tebessümü görmek, onların hayır dualarını almak bana yetiyor" dedi.

ARKADAŞLARI 'KEDİ GİBİ 9 CANLI ESPRİSİ' YAPIYOR

Mahalle arkadaşı tur acentesi işletmecisi Mehmet Deniz ve Burak Yaylalı, sık aralıklarla mısır tezgahına gelerek Övet ile eski günleri yad ediyor.

Turizmden ve güncel Marmaris konularından bahseden sıkı dostların espri konusu ise 'Sky Mehmet' oluyor. Mehmet Deniz, Övet'in yaşadığı tüm kazaları dün gibi hatırladığına dikkati çekip, "Onun sıcak sohbetini, samimiyetini severiz. O nedenle sık aralıklarla yanına gelip mısır yiyip, sohbet ediyoruz. Allah, ona daha uzun ömürler versin. Onu her gördüğümüzde 'Çok şanslısın, Kedi gibi 9 canlısın' diye takılmadan edemiyoruz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-07-27 09:40:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.