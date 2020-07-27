Sınava giderken köpeklerin saldırısına uğradı Köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu

Muğla’nın Milas ilçesinde açık öğretim sınavına gitmek için yolda yürüyen kadına sokak köpekleri saldırdı. Kendisini çantasıyla savunmaya çalışan ve bir anda dengesini kaybederek yere düşen kadın çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Güllük Mahallesi’nde yolda yürüyen Fadime Tüzün adlı kadın köpeklerin saldırısına uğradı. Çantasıyla kendisini korumaya çalışan Tüzün, dengesini kaybedip yere düştüğü anda yardımına akaryakıt istasyonunda çalışan Yaşar Büyükakça yetişti. Büyükakça’nın müdahalesiyle toplu halde saldıran köpekler dağıldı. Bu anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

25 Temmuz tarihinde açık öğretim sınavına gitmek için evinden ayrıldığını ve dolmuş durağına giderken saldırının gerçekleştiğini belirten iki çocuk annesi Fadime Tüzün, “Garaja doğru ilerlerken köpekler yerde yatıyormuş, görmedim. Birden yatan köpeklerden bir tanesi kalkarak havlamaya başladı. Bunun üzerine diğer köpekler de üzerime saldırdılar ve onlar saldırınca köpek sayısı birden daha da arttı. Çantamla müdahale etmeye çalıştım. Bir taraftan da bağırarak yardım istiyordum. Tam düştüğümde yakınlardan biri hemen yardıma geldi. O gelince dağıldılar. Çok korktum” dedi.

Şimdiye kadar böyle bir olay yaşamadığını ve halen daha olayın etkisi altında olduğunu belirten Tüzün, “Güllük gibi yazlık bir yere bu görüntüler yakışmıyor. Çocuklarımız sokaklarda, yaşlılarımız var. Benim yerimde bunlardan biri olsa kendini koruyamazdı. Yetkililerimizin bir an önce bu sokak hayvanlarına çare bulmaları lazım. Bana bir şey olsaydı çocuklarıma kim bakardı. Bununla ilgili kaymakamlık ve belediyeye dilekçe vereceğim. Ben de hayvanları seviyorum ama bu şekilde de olmaması lazım” dedi.

Tüzün, yaşadığı olayın ardından akaryakıt istasyonunda görevli Yaşar Büyükakça'yı ziyaret ederek teşekkür etti.

6 köpeğin Tüzün’e saldırdığını görünce, hemen koşarak müdahalede bulunduğunu belirten akaryakıt istasyonu görevlisi Büyükakça ise, “Sabah 8 gibi istasyona geldim. Görev değişimi yapacaktık. Bu sırada bir bayanın bağırma sesini duydum. Baktım yaklaşık 8 köpek saldırıyor. Kadın çantasıyla kendisini savunmaya çalışırken yere düştü. Köpekler üzerine doğru ilerlerken ben hemen koşmaya başladım. Benim koştuğumu görünce köpekler dağıldı. Bayanı hemen yerden kaldırdım, çok korkmuştu. Benim yerimde kim olursa aynı şeyi yapardı. Mutluyum ki herhangi bir zarar görmedi” dedi.

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