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Göcek Halk Evi'nin açılışı Halk Levnet'in katılımı ile yapıldı

İHA

Fethiye Belediyesi ekipleri tarafından yapımı tamamlanan Göcek Halk Evi, ünlü sanatçı Haluk Levent'in katılımıyla hizmete açıldı.

Göcek Halk Evi'nin açılışı Halk Levnet'in katılımı ile yapıldı

Fethiye Belediyesi ekipleri tarafından yapımı tamamlanan Göcek Halk Evi, ünlü sanatçı Haluk Levent’in katılımıyla hizmete açıldı.
Göcek Mahallesi İskele Meydanı’nda bulunan, geniş yiyecek içecek yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla vatandaşlara hizmet verecek olan Göcek Halk Evi’nin açılışı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ünlü sanatçılar Haluk Levent, Şükriye Tutkun, meclis üyeleri, ilçe kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Covid19 nedeniyle açılış törenlerinde hijyen kurallarına riayet edildi.
Açılış öncesi Fethiye Belediyesi Bando Takımı çaldıkları marşlar eşliğinde Göcek Mahallesi’nin tüm sokaklarını gezdi. Bando takımının konseri yoğun ilgi gördü.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca kısa sürede yapımı tamamlanan Göcek Halk Evi’nin açılışında yaptığı konuşmada “Çok daha farklı bir organizasyonla sizlerin karşısında olmak isterdik ancak pandemi nedeniyle kısıtlı ve sosyal mesafeyi koruyan bir anlayış içinde, kimseyi riske atmadan bu açılışı gerçekleştiriyoruz. Aylardır dünyanın birçok ülkesi Covid19’la mücadele ediyor. Bu süreçte Fethiye Belediyesi olarak biz de gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin huzurunda kendini bu süreçte riske atan sağlık personelimize ve belediye personelimize çok teşekkür ederim. Bu zor süreçte insan dostlarına ihtiyaç duyuyor. Biz de tüm vatandaşlarımızın yanındaydık. Ancak bu süreç boyunca bize desteğini esirgemeyen değerli sanatçımız Haluk Levent’e sizlerin huzurunda sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.
"Önümüzdeki süreçte 15 proje hayata geçecek"
Yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili vatandaşları bilgilendiren Belediye Başkanı Karaca, “15 aydır sistemi oluşturabilmek ve Fethiye’nin geleceğini hazırlamak için olağanüstü bir çalışma içindeyiz. 265 milyonluk yatırımı Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçiriyoruz. Gelecek günlerde 15 tane Fethiye’ye yakışan projenin hayata geçtiğini göreceksiniz ve bunların açılışlarını hep birlikte yapacağız. Cumhuriyet tarihinde Fethiye’ye yapılan en büyük alt yapı yatırımlarının temellerini attık. Ölüdeniz arıtmasını komple yenileyerek 24 milyon TL’ye mal olan arıtma tesisimizi geçen yaz Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız ve sizlerle birlikte hayata geçirdik. Fethiye’de ciddi bir problem olan arıtmanın yetersiz olmasından dolayı halkımızın talebi vardı. O da 52 Milyon TL’ye ihale edildi. 1 yıl sonra oranın da açılışını gerçekleştireceğiz. Yine çok büyük problem olan Ölüdeniz, Ovacık ve Hisarönü altyapısının 6 kilometresi şuan itibariyle tamamlandı ve 62 Milyon TL’ye ihalesi yapıldı. Şuana kadar 3 sosyal tesis, 4 halk evi, 2 halk plajı, Down Kafe, 100 Yaş Evi’nin yapımları tamamlandı. 1 ay içerisinde de 5 tane büyük projenin ihalesine çıkıyoruz. 8 ay sonra da onların açılışını hep birlikte yapacağız” diye konuştu.
“Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getireceğiz.”
konuşmasında Göcek’in damadı olarak ve kendimi Göcekli atfeden bir insan olarak Göcek’e yapılan bu hizmetlerin asla yeterli olduğunu düşünmediğini söyleyen Başkan Karaca, "Önümüzdeki süreçte karşıdaki kordonu, tahsisi aldığımız takdirde Göcek’e yakışan standartlarda projelendirip, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Olumlu sinyaller var. Aldıktan sonra bu sahili sizlere kazandıracağız. Seçimlerden önce de söylediğim gibi, Fethiye ve 41 mahallesinde ‘Her şey güzel olacak’. Verdiğimiz bütün sözleri tek tek yerine getireceğiz. Bize inanın. Geçtiğimiz dönemlerde 5 yılda yapılan hizmet, benim dönemimde 2 katına çıkmaz ise önümüzdeki dönem aday olmayacağım. Geride kalan 15 aylık süreç içinde asla partizanlık yapmadan Fethiye’de yaşayan 163 bin yurttaşımıza eşit hizmet verme noktasında emin adımlarla yürüyoruz. Kimseye siyasi ayrım yapmadık. Bundan sonra da yapmadan güzel hizmetler vereceğiz. Ancak sizlerden biraz sabır istiyorum. Tahsisler ve projelerin hayata geçirilmesi, ruhsatlandırılması aylar sürüyor” dedi.
Başkan Karaca, pandemi sürecinde olunmasına rağmen kendilerini yalnız bırakmayan sanatçılar Şükriye Tutkun ve Haluk Levent’e, Günay Önder’e ve Halk Evi’nin yapılışında büyük desteği olan işadamı Ertuğrul Kaplan’a ve katılımcılara teşekkür etti.
Başkan Karaca'nın konuşmasının ardından ünlü sanatçı Şükriye Tutkun sahneye çıkarak çok sevilen ‘Gücüm Yetene Kadar’ şarkısını seslendirdi. Tutkun yaptığı konuşmasında, “Pandemiden dolayı siz değerli insanların karşısında konser vermeyi özledik. Halk Evi açılacağını duyunca ben de bir tane şarkı söylemek istediğimi belirttim. En çok ‘Gücüm Yetene Kadar’ı istersiniz diye düşündüm" diyerek açılışı yapılan hizmete katkı sunan herkese teşekkür etti.
Programın zirvesinde sahne alan Haluk Levent ise adeta davetlilere müzik şöleni yaşattı. Sahnede hayranları ile sohbet eden haluk Levent, “Bugün aslında Göcek’e gelmeyecektim, programlara çıkamayacaktım. Çünkü sabah bir cenazemiz vardı. Yıllardır ilgilendiğimiz, kelebek hastası Elfida kızımızı bu sabah kaybettik. Ancak şarkıdaki Elfida değil. Onun adı Beyza Nur idi. Ancak talih onlara aynı ismi vermiş. O kadar tatlı bir çocuktu ki… Ancak bazen sanat böyle bir şeydir. Bir yerde halk bekler, açılış bekler, insanlar bekler ve onları yüz üstü bırakamazsınız. Tüm bunları sineye çekiyoruz. Bu ikinci Elfida yitirişimiz. Bu şarkı da ona gelsin” diyerek, meşhur Elfida şarkısını söyledi.
Konuşmalar ve verilen kısa konserlerin ardından Göcek Halk Evi, Başkan Karaca, Haluk Levent ve protokol üyelerinin kurdele kesimi ile hizmete açıldı.

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