Bodrum´daki ilk `Gurme´ marketini açtı 

BODRUM, (DHA)-Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Türkiye´nin gözde tatil yerlerinden Bodrum´daki ilk `Gurme´ marketini Akyarlar´da müşterileriyle buluşturdu. Toplam 287 metrekare alana sahip olan Aspat Antheaven Gurme CarrefourSA´nın, balık, kasap, meyve sebze, yöresel peynirler ve mahzen yanı sıra vegan, glütensiz, diyabet ya da organik ürünlerle beslenmeyi tercih edenlere yönelik reyonlarıyla öne çıktığı belirtildi.Marketin, `Alo Sipariş´ hizmeti ile evlere ücretsiz servis sunduğu da bildirildi. CarrefourSA konuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı: "Gurme marketleri, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı olmak üzere üç özelliğiyle öne çıkıyor. Bu üç özellikle damak tercihleri doğrultusunda farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri Türkiye´de arayan müşterilere vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuluyor. CarrefourSA, müşterilerine damaklarındaki alıştıkları tatlara, Gurme marketleriyle hayat katıyor." DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum
2020-07-27 16:06:16
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