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Aylin protez bacağına kavuştu

DHA

Aylin protez bacağına kavuştu


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, ayakları kamyon tekerleklerinin altında kalan ve sağ ayağı kesilen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren (10), protez bacağına kavuştu. Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesi'nin desteğiyle alınan protez bacakla ilk adımını atan Aylin'in yüzündeki mutluluk duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Menteşe'deki lokantada döner ustası olan Ahmet Dağdeviren (44) ile eşi Handan Dağdeviren (36), kızları Aylin'i de alıp, geçen 8 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında çarşıya çıktı. Bir süre alışveriş yapan aile, eve dönmek için yolun karşısına geçmek isterken kızları Aylin'e, Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönüş için manevra yapan Abdullah Karataş yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Ayakları kamyonun tekerleklerinin altında kalan, Menteşe Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Aylin, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Aylin'in sağ ayağı kesildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Abdullah Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, annebabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen küçük kızın ayaklarının, hafriyat kamyonunun tekerleklerinin altında kaldığı anlar yer aldı. Annenin tekerleğe tekme atıp, sinir krizi geçirdiği görüntülerde, kamyon şoförünün, Aylin'in ayaklarını kurtarmak için geri manevra yaptığı da görüldü.
PROTEZ BACAK TAKILDI
Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesi, Aylin'in yürüyebilme hayalini gerçeğe dönüştürdü. Dernek yönetimi tarafından toplanan bağışların ardından küçük kızın protez bacağı için geçen ay, sağlık ekipleri tarafından gerekli testler yapıldı. Testlerin uygun çıkması sonrası Aylin'e bir medikal firmasında protez bacak takıldı. Aylin'in 7 ay sonra protez bacakla ilk adım heyecanı duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, Aydın'da 5 yaşındayken çöp kamyonunun tekerlerinin altında kalan ve sol ayağı kesilen Berkay Uslu da Aylin'i mutlu gününde yalnız bırakmadı. Protez bacağa kavuşmanın sevincini yaşayan Aylin Dağdeviren, "Çok mutluyum. Rahat bir şekilde yürüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2020-07-27 16:35:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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