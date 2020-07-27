Hasan Ercan Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarına başlandı

Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2. Etap cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve altyapı çalışmaları kapsamında Hasan Ercan Caddesi üzerinde devam eden alt yapı çalışmaları tamamlanarak asfaltlama işlemine geçildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer yatırımcı kuruluşlar tarafından Hasan Ercan Caddesi üzerinde devam eden yol, alt yapı, cadde ve kaldırım yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Cadde üzerinde yapılan içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, internet, elektrik, iletişim alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama işlemine geçildi. Hasan Ercan Caddesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan sıcak asfalt çalışmasının ilk katı tamamlandı. Bunun yanı sıra Mehmet Polatoğlu Caddesi (Halk Eğitimi Merkezi önünden asırlık çınar ağacına kadar olan bölge) parke taşı ile kaplamasına başlandı.

Cadde üzerinde yapılan sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgede kaldırımlar yenilenerek caddenin modern bir yapıya kavuşması sağlanacak ve Menteşe’ye uzun yıllar hizmet edecek modern bir cadde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.