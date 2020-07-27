Büyükşehir ‘Kırsaldaki Çınarlar’ın ihtiyaçlarını unutmadı Evde Bakım Hizmetleri ile ‘Kırsaldaki Çınarlar Projesi’ ile vatandaşların evlerine misafir olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok konuda ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri ve Kırsaldaki Çınarlar Projeleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişiyor. Evde Bakım ve Kırsaldaki Çınarlar projeleri ile vatandaşların evlerine misafir olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok konuda ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veriyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların bayram tıraşı Büyükşehir’den

Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ile yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşların evlerine misafir oluyor. Evde Bakım Hizmetleri ile Büyükşehir Belediyesi uzman ekipleri tarafından pansuman, yatak yarası bakımı, serum takılması, enjeksiyon, sonda takılması ve şeker tansiyon ölçümü gibi hizmetler veriyor. Yaklaşan Kurban bayramı öncesinde pandemi tedbirlerine uygun olarak çalışmalarını hızlandıran gibi Büyükşehir Belediyesi, saç tıraşı gibi hizmetlerle de ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların bayram tıraşı ihtiyacını da düşünerek örnek bir uygulamaya imza atan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, maske, eldiven ve galoşlar ile bütün hijyen tedbirlerini alarak vatandaşları tek tek tıraş ediyor. Bu kapsamda Türkiye’de 11 Mayıs 2020 tarihinde Berber, Güzellik Salonu ve Kuaförlerin açılmasından sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 333 ihtiyaç sahibi vatandaşa 715 kez saç tıraşı hizmeti verildi.

Büyükşehir kırsaldaki çınarlara sahip çıkıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi yaşlı vatandaşların rahat, huzurlu ve kaliteli bir yaşlılık dönemi geçirebilmesi için başlattığı “Kırsaldaki Çınarlar Projesi” ni yaygınlaştırarak devam ettiriyor. 2017 yılı Haziran ayında hayata geçirilen proje ile kırsalda hayatını devam ettirmekte zorlanan vatandaşlara evlerinde hizmet veriliyor. Proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, önceden randevu alınan evlere gidip tüm temizliği yapıyor, camlar siliniyor, mutfakbanyo yıkanıyor, yerler koltuklar temizleniyor, ev toparlanıp çöpler atılıyor. Temizlik işlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evlerin merdiven basamaklarına kaymaz bant yapımı, baston altı lastiklerin yenilenmesi gibi düşme önleme çalışmaları, musluk değişimi, TV kanallarının ayarlanması, küçük boya işlerinin yapılması, ampul ve perde takılması gibi küçük tamiratlar da yaparak yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor. İlk olarak Menteşe, Ula, Yatağan, Kavaklıdere ve Milas ilçelerine hizmet vermeye başlayan “Kırsaldaki Çınarlar” ekipleri 26 Eylül 2019 tarihinden itibaren 13 ilçeye de hizmet vermeye başladı. Bugüne kadar 393 aile 4 bin 258 defa bu hizmetten yararlandı.

Aydın, “Büyükşehir Belediyesi’nin evde bakım hizmetlerinden oldukça memnunuz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Bakım Hizmetinden dedesi Abdül Kadir Kümüş’ün yararlandığını ifade eden Güliz Aydın, şunları vurguladı: “Büyükşehir Belediyesi’nin evde bakım hizmetlerinden oldukça memnunuz. Dedemin bakım gerektiren bir hasta olması nedeniyle berbere gitme gibi bir imkanı yok. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin düzenli olarak saç tıraşı için gelmesi bizim için son derece olumlu bir durum. Evde Bakım Hizmetleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ederiz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’da büyük bir aile olduklarını kırsaldan kıyısala hizmetleri ile tüm vatandaşları kucakladıklarını söyledi. Başkan Gürün; “Evde bakım, kırsaldaki çınarlar, kısa mola ve daha birçok hizmetimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Bu hizmetlerimiz sadece bir sağlık hizmeti değil aynı zamanda sevgiyle, hoşgörüyle, güler yüzle hemşehrilerimizin evlerine misafir olup hal hatır sorduğumuz bir aile dayanışması. Bazen sağlık, bazen kişisel bakım bazen de kırsalda ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerine misafir oluyor, tıraşından bakımına, ev tamirinden musluk değişimine kadar yanlarında oluyoruz. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.