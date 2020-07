Müjde Ar, Bodrum'daki yüksek sese isyan etti Usta oyuncu Müjde Ar: "Belediyenin yeterli özeni göstermediğini düşünerek 2 aydır bekliyoruz. Bu konuyu yargıya taşımaya karar verdik"

Usta oyuncu Müjde Ar, Bodrum’daki gürültü kirliliğine isyan etti. Gündoğan Mahallesi'ndeki evinde yıllardır sesiz sedasız yaşadığını belirten ünlü oyuncu, konsept değiştiren otelden gündüz plaj, gece de sahneden gelen müzik seslerinin çok yüksek olmasına tepki göstererek dava açmaya hazırlandığını açıkladı.



Yaz aylarını Bodrum’da geçiren usta sanatçı Müjde Ar, Gündoğan Mahallesi'nde evine kadar gelen gürültü kirliliğine isyan etti. Yıllardır oturduğu evin yanında bulunan BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restoran tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin gürültü kirliliğinden şikayetçi oldu. Konsept değişikliğine gidince otelden gelen müzik sesleri nedeniyle mahallenin durulmaz hale geldiğini kaydeden Müjde Ar, gürültü kirliliğinin had safhaya ulaştığını söyledi. Bunun üzerine Müjde Ar ve mahalle sakinleri çareyi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a mektup yazmakta bulup yaşadıkları gürültü kirliliğini anlattı.



"Bu konuyu yargıya taşımaya karar verdik"

Usta sanatçı Müjde Ar dava açmaya hazırlandığını belirterek “Yasalar ve yönetmeliklere göre, hangi koşullarda canlı müzik yapılacağı açık ve nettir. Bu durumun tartışılacak bir tarafı yok. Yasa bunu gayet açık ve net bir şekilde belirtmiş. Fakat hiçbir izin almadan öğlen 12:00’de başlayan plaj konseri, ardından gece 01:00’a kadar devam eden gazino konserleriyle burada yaşamaya imkan kalmamıştır. Balkonumuzda bir birimizle konuşamıyoruz. Uyku sistemimiz alt üst olmuştur. Çevre Genel Müdürlüğünün yönetmeliğine göre her şey çok açık ve net ifade edilmiş. Bu olay başımıza gelinceye kadar benim bir vatandaş olarak bu haklardan hiçbir haberim yoktu. Bu belgeler elime ulaşınca işin gerçeğini ben de öğrendim. Çok iyi yazılmış bir yönetmelik. Siz canlı müzik mi yapmak istiyorsunuz. Bunun koşullarını madde madde sıralamış. Yapılan müziğin dışarıya sesinin gitmemesi için teknik bilgiler yer alıyor. Kaç desibelde müzik yapılabilir, saat kaça kadar müzik yapılabileceği ve tüm bilgiler bu yönetmelikte belirlenmiş. Biz önce müzikten rahatsız olunca ben ve çevre sakinleri olarak belediye ye defalarca şikayette bulunduk. Sonra sözlü olarak işletme sahipleriyle konuştuk. Yetmedi gidip yalvardık. Fakat her seferinde istediğimizin tam tersini yaparak ses giderek daha da açıldı. Belediyenin de yeterli özeni göstermediğini düşünerek 2 aydır bekliyoruz. Bu konuyu yargıya taşımaya karar verdik” dedi.

