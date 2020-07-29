Kıl keçilerine ultrasonlu sağlık kontrolü Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın çiftçilere dağıtılan Kıl keçilerinin sağlığı ve gebeliği ultrason cihazı ile takip ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kadın üreticilere destek olmak için 40 üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere 120 kıl keçisi dağıtmıştı. Belediyenin veteriner hekimleri dağıtılan kıl keçilerinin sağlık kontrollerinin yanında ultrasonla gebelik muayenelerini de gerçekleştiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen ve hayvan yetiştiriciliğine istekli kadın üreticilere destek olmak için 40 üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere 120 kıl keçisi dağıtmıştı. Kıl Keçisi projesi kapsamında Kıl Keçileri ilk yavrularını doğurmaya başladı. Yetiştiriciliği gün geçtikçe azalan kıl keçisinin hem popülasyonunu hem de kadın üretici sayısını arttırmak amacıyla Menteşe ilçesinde 40 üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere 120 Kıl Keçisinin dağıtılmasıyla başlayan Kıl Keçisi projesi il geneline de yayılacak.

Belediyenin veteriner hekimleri dağıtılan kıl keçilerinin sağlık kontrolü ile yakından ilgileniyor. Veteriner hekimler kıl keçilerinin sağlık kontrolünü ultrasonla gerçekleştiriyor. Böylelikle keçilerin gebelikleri dahil diğer hastalıkları da belirlenebiliyor.

Kıl Keçisi üreticisi Aslı Zeybekoğlu “Muğla Büyükşehir Belediyesine kadınlara verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Keçilerimizden çok memnunuz. Belediyenin veteriner hekimleriyle birlikte keçilerimizi büyütüyoruz. Rutin kontrollerimiz devam ediyor. Veteriner hekimlerimize sürekli ulaşabiliyoruz. Keçilerimizin gebeliği de belli oldu. Doğumlarını bekliyoruz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, üretimin ana aktörünün kadınlar olduğunu, Kıl Keçisi desteğinin de bu proje kapsamında hayata geçirildiğini söylerken, önümüzdeki aylarda diğer ilçelerde de kıl keçisi desteği yapılacağını açıkladı.

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