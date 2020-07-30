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Kadınlar kilit parke taşı döşüyor

DHA

Kadınlar kilit parke taşı döşüyor


Cavit AKGÜN/KAVAKLIDERE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında 3 ay süreyle işe alınan kadın işçiler, erkek işi olarak bilinen kilit parke taşı döşemesi başta olmak üzere birçok görevi başarıyla yerine getiriyor.
Kavaklıdere Belediye Başkanlığı ile İŞKUR Muğla İl Müdürlüğü'nce yürütülen TYP kapsamında, 3 ay süreyle kentte çalışacak 8 kadın işçi alındı. Kadınlar, sokak temizliği, camilerin bakımı, okul bahçe düzenlemesi, ağaç dikim çalışması, badana ve yaşlıların ev temizliklerinin yapılmasına kadar pek çok alanda çalışma yürütüyor. Kadınların yaptığı en önemli çalışmaların başında ise erkek işi olarak bilinen kilit parke taşı döşemesi yer aldı. Kavaklıdere'nin Yayla mevkiinde çalışan kadınların her biri, aylık ortalama 8 bin metrekare kilitli parke taşı döşeyerek, ilçenin daha modern hale gelmesine ön ayak oluyor.
'KADINLAR BAŞIMIZIN TACI'
Kavaklıdere Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Karataş, "Mahallerimizdeki parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladık. Aynı çalışmayı şu anda yaylalarımızda da sürdürüyoruz. Koronavirüs nedeniyle vatandaşlarımız yaylalarda yaşantılarını sürdürüyor. Kadınlarımız, aile ekonomilerinin yanı sıra ilçemizin güzelleşmesini de katkı sağlıyor. Kendilerinden çok memnunuz. Kadınlar başımızın tacı" dedi.
İşçilerden evli ve 2 çocuk annesi Songül Ekiz (53) ise yaptıkları işten memnun olduklarını belirterek, kendilerine iş imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Kavaklıdere Cavit AKGÜN
2020-07-30 08:27:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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