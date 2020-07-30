Yılmaz, “Diyanet de, Başkanımız da yalnız değildir” Diyanet-Sen Muğla Şube Başkanı Ali Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a yönelik kasıtlı olarak karalama kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin ibadete açılışında Atatürk’e lanet okuduğu iddia edilerek linç kampanyası başlatılmasına DiyanetSen Muğla Şube Başkanı Ali Yılmaz tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında kasıtlı olarak karalama kampanyası başlatıldığını belirten DiyanetSen Şube Başkanı Ali Yılmaz, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden ibadete açılması kararlaştırılan Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin ilk Cuma Namazı Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Erbaş’ın kıldıracağının açıklanması ile birlikte sosyal medya üzerinden linç kampanyaları da maalesef hız kazandı. Genelde dış kaynaklı ve sahte hesaplardan yürütülen linç kampanyasına içerden de bazı çevreler sosyal medya platformlarından destek oldu. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını bir türlü içlerine sindiremeyenler Diyanetimize, Diyanetimizin başkanına saldırı dilini kullanarak karalama kampanyasına girişmişlerdir. Özellikle sosyal medya mecralarında hakkında karalamaya yönelik etiketler açılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızda Diyanetimizde sahipsiz değildir, yalnız değildir” dedi.

Yılmaz, “Bizim medeniyetimiz, vakıf medeniyetidir. Selçuklulardan, Osmanlıya sayısız vakıflarımız, vakfiyelerimiz vardır. Vakfiyelerin sonundaki bedduayı bilmeyen yoktur. Sayın Erbaş’ın Cuma hutbesinde herkes tarafından bilinen bu bedduayı okuyarak vakıf malının amacı dışında kullanılamayacağını vurgulamasını başka türlü yorumlamak iyi niyet sınırlarını aşan kasıtlı bir karalamanın ta kendisidir. Üstelik bu sadece Ayasofya ile ilgili değil, tüm vakıf malları için geçerlidir. Bunu milletimize Diyanet İşleri Başkanımızın hatırlatması kadar doğal ne olabilir” dedi.

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