Kamyonet uçuruma uçtu: 5 yaralı

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Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.



Kaza, Milas’ın Kılavuz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 JJ 564 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri’nce araç içerisinden çıkarılan 2’si çocuk toplam 5 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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