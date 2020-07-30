Bodrum’da sahiller doldu, trafik durma noktasına geldi Bodrum’da bayram coşkusu başladı

Kurban Bayramı arifesinde Bodrum sahilleri doldu taştı, trafik durma noktasına geldi. Kurban Bayramı'nı Bodrum’da geçirmek isteyen yerli turistler sahillere akın etti. İlçeye giren araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen binlerce yerli turist Bodrum’a akın etti. İlçe girişi başta olmak üzere Bodrum’un şehir içi trafiği durma noktasına geldi. Konaklayacakları otellere ulaşan yerli turistler soluğu mavi sularda aldı. Çekilen trafik çilesinin ardından Bodrum’un serin sularına kendilerini bırakan yerli turistler rahat bir nefes alarak tatillerine başladı.



Başkan tatilcileri uyardı

Bodrum’daki yoğunluğun ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yerli turistin 750 bini aştığını söyleyerek “Vatandaşlarımızın kurban bayramını şimdiden kutluyorum. Bodrum’da inanılmaz bir yoğunluk oluşmaya başladı lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Korona virüs (Kovid19) salgını tüm yurtta halen devam ediyor. Bodrum’da tatil yapan vatandaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Lütfen tüm kurallara uygun bir şekilde bayram tatilini geçirelim” dedi.



Oteller doldu taştı

Birçok otel, pandemi sürecinin ardından ilk kez tam doluluğu yakalayabildi. Turizmciler Kurban Bayramı'nda gelen yerli ve yabancı turistler için hijyen kurallarını en üst seviyeye çıkardı. Otellere giren yerli turistlerin ateş ölçümleri, maske ve hijyen jelleri teker teker dağıtıldı. Aylar sonra ilk kez bu kadar kalabalık olan Bodrum’da bayram coşkusu arife gününden başladı.

Bodrum Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alişir Şahin Bodrum’un doluluk oranlarını yakaladığını ifade ederek, “Bodrum genelinde otellerin yüzde doksan doluluk oranlarını yakaladı. İç pazarda ciddi bir hareketlilik var. Turizmde bir heyecan var şu anda. Herkese kazasız belasız bir yolculuk diliyoruz. Biz de bayramda misafirlerimizi bekliyoruz. Dış pazar yeni açıldı, İngiltere’den gelinmeye başladı. Polonya Ağustos başında gelmeye başlıyor. İnşallah eski günlerimize Ağustos ayında döneceğiz gibi görülüyor. Bodrum’daki tesislerin yüzde 90 doluluk oranlarında eskiden yüzde yüz dolu olduğu için 1 milyon turisti buluyordu. Şimdi ise 800 bin kişiyi misafir edeceğiz, ağırlayacağız gibi görünüyor Bodrum’da. Pandemiden dolayı herkes kendi aracını kullandığı için bir yoğunluk oluşacak yani, bu da bize bir bereket olacak” şeklinde konuştu.

Rixos Piremium Bodrum Genel Müdür Yardımcısı Murat Gökmen, “Bodrum her zaman olduğu gibi yerli misafirlerimizin 1 numaralı tercihi olmuştur. Biz şu anda yüzde 90 doluyuz. Yüksek doluluk oranlarına ulaştık. Bodrum’da yüksek doluluk oranlarına ulaştı bunu da hissediyoruz şu andan. Yurt dışındaki pazarların yavaş yavaş açılmasıyla birlikte otel misafirleri de belli bir orana ulaştı. Bizim otelimizin neredeyse yarısı yabancı misafirlerimizle dolu” dedi.

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