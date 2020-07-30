Bodrum'a tatilci akını

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Eda Ebru NANECİ / Bodrum, MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, Kurban Bayramı öncesi taticilerin akınına uğradı.

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otelleri doldurmaya başladı. İlçe girişinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında önlem aldı. İlçeye gelen tatilciler, koronavirüs önlemleri konusunda uyarıldı. Torba Kavşağı'nda zaman zaman kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaşanan araç arızaları trafiği olumsuz etkiledi. Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi de pandemi nedeniyle ilçedeki önlemleri artırdı. Ege ve Akdeniz kıyılarında en büyük yoğunluğun yaklaşık 1 milyon turistle Bodrum'da yaşanacağı düşünülüyor.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Eda Ebru NANECİ

2020-07-30 15:31:53



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