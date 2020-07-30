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Bodrum'a tatilci akını

DHA

Bodrum'a tatilci akını


Eda Ebru NANECİ / Bodrum, MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, Kurban Bayramı öncesi taticilerin akınına uğradı.
Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otelleri doldurmaya başladı. İlçe girişinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında önlem aldı. İlçeye gelen tatilciler, koronavirüs önlemleri konusunda uyarıldı. Torba Kavşağı'nda zaman zaman kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaşanan araç arızaları trafiği olumsuz etkiledi. Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi de pandemi nedeniyle ilçedeki önlemleri artırdı. Ege ve Akdeniz kıyılarında en büyük yoğunluğun yaklaşık 1 milyon turistle Bodrum'da yaşanacağı düşünülüyor. 
DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Eda Ebru NANECİ
2020-07-30 15:31:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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