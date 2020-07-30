Marmaris’teki yangın büyümeden söndürüldü

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde karayolu kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, MarmarisDatça karayolu kenarında Asparan mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Yangının kara yolundan geçen araçlardan atılan sigara nedeniyle çıkmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangınla ilgi soruşturma devam ediyor.

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