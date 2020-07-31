Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu

DHA

Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenler, plajlarda gün boyu denizin keyfini çıkardı.
Ana caddelerde bulunan elektronik termometrelerin gölgede 41, yüksek nemle birlikte güneşte 45 derece sıcaklığı gösterdiği Marmaris ilçe merkezinde tatilciler, soluğu plajlarda aldı. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar tatilcilerle renklendi. Kimileri çocukları ile geldikleri sahilde gün boyu deniz keyfi yapıp, voleybol ve yakar top oynadı. Bazıları ise uzandıkları şezlonglarında dinlendi. Serinlemek için bol bol denize giren tatilciler, zaman zaman yüzme yarışları yaptı. Yüksek nemle birlikte bunaltıcı sıcaklardan dolayı sahil yürüyüş yolları ve ana caddeler boşalırken, sahillerde 'yere iğne atsan düşmez' dedirten görüntüler oluştu.
HUZURLU VE MUTLUYUZ
İstanbul'dan 3 günlüğüne tatile gelen Mehmet Polatsan, "Pomerian cinsi 6 aylık süs köpeğim 'Sisi' ile tatile geldim. Köpeğime uygun güneş gözlüğü takarak beraber anın keyfini çıkardık. Mutluyum ve huzurlu tatil yapıyorum" dedi. Eşi ve 1 kız çocuğuyla kente tatile gelen Ahmet Çokdurna, "İstanbul'dan ilk defa Marmaris'e bayram tatili için geldim. Tatilim mutlu ve huzurlu geçiyor. 4 gün sonra geri döneceğiz" dedi. Rize'den tatile gelen Arzu Damla Gülnur ise, "Her bayram Marmaris'e tatile geliyorum. Çok güzel, huzurlu bir yer. Yeni geldim ve eşyalarımı otele koyduktan sonra hemen plaja gelip denizin keyfini çıkarmaya başladım" dedi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü plaka tespit cihazları kayıtlarına göre 12 saatte 17 bin aracın giriş yaptığı ilçede, merkez ve kırsal turistik mahallerde yazlığına gelenler, apart otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde kalanlarla birlikte yaklaşık 40 bin tatilcinin olduğu bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2020-07-31 14:39:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatilciler Marmaris plajlarını doldurdu
YEREL HABERLER Tatilciler Marmaris plajlarını doldurdu
Müjde Ar’a dava şoku
YEREL HABERLER Müjde Ar’a dava şoku
İlk işleri Marmaris’i izlemek oldu
YEREL HABERLER İlk işleri Marmaris’i izlemek oldu
Akıma kapılan aşçı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Akıma kapılan aşçı hayatını kaybetti
Bodrum rekora koşuyor: 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı Bodrum’da adım atacak yer kalmadı Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil Bodrum’a gelen tatilcileri karanfillerle karşıladı
YEREL HABERLER Bodrum rekora koşuyor: 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 ...
Kamyonet şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı
Marmaris'e 24 saatte 21 bin araç giriş yaptı
YEREL HABERLER Marmaris'e 24 saatte 21 bin araç giriş yaptı
Muğla Jandarmasından helikopterle bayram trafiği denetimi Her bayram öncesi Muğla karayollarında yaşanan trafik yoğunluğu bu bayram öncesi yaşanmazken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri sorumluluk bölgelerinde helikopter ile trafik denetimi yaptı
YEREL HABERLER Muğla Jandarmasından helikopterle bayram trafiği ...
Kaymakam Arslan trafik denetimi yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Arslan trafik denetimi yaptı
Bodrum'a tatilci akını
YEREL HABERLER Bodrum'a tatilci akını
Marmaris’teki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Marmaris’teki yangın büyümeden söndürüldü
Tapu çalışanlarının dikkati sayesinde 280 milyon dolarlık vurgun önlendi
YEREL HABERLER Tapu çalışanlarının dikkati sayesinde 280 milyon ...
Başkan Oktay’dan bayram öncesi personel ve esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Oktay’dan bayram öncesi personel ve esnaf ...
Bodrum’da sahiller doldu, trafik durma noktasına geldi Bodrum’da bayram coşkusu başladı
YEREL HABERLER Bodrum’da sahiller doldu, trafik durma noktasına ...
Fethiye'de bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Fethiye'de bayram yoğunluğu
Kamyonet uçuruma uçtu: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet uçuruma uçtu: 5 yaralı
Marmaris'te tatilci yoğunluğu
YEREL HABERLER Marmaris'te tatilci yoğunluğu
'Sakin Şehir' Akyaka'da bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER 'Sakin Şehir' Akyaka'da bayram yoğunluğu
Başkan Gürün Fethiye’de incelemelerde bulundu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Fethiye ilçesinde hayata geçirecekleri ‘Sende Gel Down Kafe’ ve ‘100 Yaş Evi’nde incelemelerde bulundu.
YEREL HABERLER Başkan Gürün Fethiye’de incelemelerde bulundu Muğla ...
Başkan Gürün Kurban Bayramı’nı kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün Kurban Bayramı’nı kutladı Muğla ...
Yılmaz, “Diyanet de, Başkanımız da yalnız değildir” Diyanet-Sen Muğla Şube Başkanı Ali Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a yönelik kasıtlı olarak karalama kampanyası yürütüldüğünü belirtti.
YEREL HABERLER Yılmaz, “Diyanet de, Başkanımız da yalnız ...
Ula’da kaza: 5 yaralı Muğla-Marmaris karayolu Kızılağaç Mahallesi girişindeki ışıklarda meydana gelen kazada birisi ağır 5 kişi yaralandı.
YEREL HABERLER Ula’da kaza: 5 yaralı Muğla-Marmaris karayolu ...
Polisten kaçarken su kanalına devrildi
YEREL HABERLER Polisten kaçarken su kanalına devrildi
Muğla’da 61 sığınmacı kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla’da 61 sığınmacı kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X