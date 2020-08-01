Serkan Kaya'yı Bodrum'da, Orhan Gencebay da dinledi



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)ARABESK müzik şarkıcısı Serkan Kaya, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bodrum'da sahneye çıktı.

Gündoğan Mahallesindeki bir restoranda sahneye çıkan Serkan Kaya, keyifli bir gece yaşattı. Programın başında seyircisine seslenen Kaya, "Yakın zamanda aşık olan var mı?" sorusunu yöneltti. Olumlu yanıtlar üzerine "Yüreği aşka yananlara gelsin. Bayramınız mübarek olsun. Bayramın birinci gününü beraber bitireceğiz. Ne kadar damar şarkı varsa, ne kadar özlediğimiz şarkılar varsa söyleyeceğiz" sözlerinin ardından 'Aşk ne demek bilen var mı?' şarkısını seslendirdi. Kendisini dinlemeye gelenler arasında Sevim Emre ve Orhan Gencebay da vardı. Serkan Kaya, "Büyük üstat Orhan Gencebay'ın karşısında şarkı söylemek benim için büyük onur" diyerek Gencebay'ı selamladı. 2,5 saat süren sahne programı boyunca sevilen eserlerini seslendiren Kaya, seyirciden gelen yoğun istek üzerine 'Tarifi Zor' şarkısını ikinci kez söyledi. Serkan Kaya programını kendi adı ile özdeşleşen 'Meselem' şarkısı ile noktaladı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-08-01 12:12:21



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